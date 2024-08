OMS diz que ‘varíola dos macacos’ é emergência mundial

(Wikimedia Commons / National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID))

Chamada em um primeiro momento de varíola dos maçados e rebatizada de mpox, o surto da doença fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificasse nesta quarta-feira, mais uma vez, como Emergência de Saúde de Importância Internacional.

A mpox já havia recebido o mais alto nível de alerta da OMS no final de junho de 2022, mas em maio de 2023 o alerta foi rebaixado em virtude da diminuição global do número de casos.

Entretanto, a entidade vem recebendo notificações de um crescimento desproporcional de casos no continente africano, especialmente na República Democrática do Congo (RDC), que somente neste ano teve 14 mil casos registrados, com 450 mortes, de acordo com o relatório do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças.

“A OMS está comprometida em coordenar a resposta global nos próximos dias e semanas, trabalhando em estreita colaboração com cada um dos países afetados e alavancando nossa presença local para prevenir a transmissão, tratar os infectados e salvar vidas”, disse Tedros Adhanom, diretor-geral da organização nesta quarta-feira.

Apesar do nível de emergência mundial, de acordo com a OMS a doença ainda não atingiu tal nível de transmissão em outros continentes, onde “o surto continua com um baixo nível de transmissão”, afirmou a OMS.