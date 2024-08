Vozes e dados sobre a queda de avião foram registrados pelas caixas-pretas da aeronave

Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de SP; não há sobreviventes

Na tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto, foi confirmado pela Força Aérea Brasileira (FAB) que as caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (09) registraram dados importantes sobre o acidente. Conforme publicado pelo G1, foram gravados registros de voz e dados da aeronave que podem auxiliar no esclarecimento da tragédia que tirou a vida de 62 pessoas.

ANÚNCIO

A análise dos registros está em andamento desde o último sábado (10) no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) em Brasília.

As análises estão sendo realizadas nas duas caixas-pretas recuperadas dos destroços da aeronave. Uma delas, o Cockpit Voice Recorder (CVR), contém registros em áudio das conversas entre piloto e co-piloto, deles com os comissários de bordo e com o controle de tráfego aéreo. A outra, o Flight data recorder (FDR), armazena informações e parâmetros da aeronave como altitude, velocidade, posição das manetes, botões acionados e demais dados técnicos.

Estudo do conteúdo deve ser realizado ao longo dos próximos dias

Conforme a reportagem, especialistas do Labdata devem validar, por demanda, todos os parâmetros requeridos pela Comissão de Investigação. O trabalho de validação é realizado com recursos tecnológicos e uma análise minuciosa de diversos fatores.

No último sábado, o chefe do Cenipa confirmou a extração de todo o conteúdo das duas caixas-pretas do ATR-72 que caiu em Vinhedo. Em declaração, a Cenipa afirmou que os dados das caixas foram validados. Enquanto isso, os dois motores do avião devem ser analisados em São Paulo para verificar se tinham potência no momento do acidente. A expectativa é que um relatório preliminar das possíveis causas do acidente seja divulgado em um prazo de até 30 dias.

As 62 pessoas que estavam a bordo da aeronave, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes, não sobreviveram à queda da aeronave, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.