Policial militar de folga mata ladrão em tentativa de assalto no Jabaquara, zona sul de SP

Um rapaz de 21 anos foi morto ao tentar assaltar passageiros de um carro na Rua Barrania, Jabaquara, zona sul de São Paulo. Conforme publicado pelo G1, um policial militar de folga percebeu a ação e interferiu, disparando contra o suspeito.

Segundo a publicação, a ação do suspeito e do policial foi registrada por câmeras de segurança de outro imóvel localizado na rua em questão. Nas imagens, é possível ver quanto o suspeito se aproxima e tenta assaltar passageiros que estavam em um carro branco estacionado em frente a uma casa.

O policial, que estava no local, percebeu a ação do criminoso e efetuou ao menos 10 disparos contra o suspeito, que tentou fugir, mas caiu no meio da rua em questão. A arma utilizada por ele também pode ser vista no meio da rua.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Por sua vez, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que o policial militar de 28 anos era um dos passageiros do Hyundai/HB20 abordado pelo suspeito.

A arma do PM e do homem morto foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo pelo DHPP. Os próximos passos são a análise e investigação do caso por meio de um inquérito instaurado. A Polícia Militar acompanha as apurações realizadas pelo DHPP.

Até o momento, dados sobre as identidades dos envolvidos no caso não foram divulgados oficialmente.