Hoje tem sorteio da Mega-Sena de R$ 43 milhões

Amante da Mega-Sena tem hoje a possibilidade de levar para casa um prêmio estimado em R$ 43 milhões se acertarem as seis dezenas ‘mágicas’ que a Caixa Econômica Federal vai sortear a partir das 20h.

ANÚNCIO

A Mega continua acumulada, já que ninguém acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado. Neste sorteio, cinquenta e sete apostas acertaram a quina e faturaram R$ 58.765,70.

Quem for tentar a sorte no sorteio desta terça-feira deve fazer sua aposta nas casas lotéricas até 19h ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

O apostador pode optar por preencher mais de 6 dezenas no cartão de apostas e assim aumentar a probabilidade de acerto, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.

Sorteio

O sorteio da loteria será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.