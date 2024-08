A natação terá uma instalação de luxo e baterá o recorde de público para Los Angeles 2028

O Sofi Stadium é o recinto mais caro do mundo, com um custo de construção de 5 bilhões de dólares, e entre todos os seus luxos, destaca-se uma tela de 360 graus suspensa do teto sobre o campo de jogo. É a casa dos Rams e Chargers da NFL, será sede da próxima Copa do Mundo e receberá uma das principais competições esportivas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Mas contrariamente ao que se poderia supor, não será sede do atletismo, futebol (soccer) ou do estreante flag football (uma variante do futebol americano): em uma das grandes apostas para o próximo evento olímpico de verão, o SoFi Stadium sediará a natação.

Como construirão uma piscina dentro de um estádio de futebol americano?

Os estádios modernos são multiuso e são adaptáveis para jogos de futebol americano, futebol, concertos e também para outras disciplinas que requerem menos espaço, como basquete.

Construir uma piscina temporária em um estádio preferencialmente utilizado para futebol americano já foi experimentado nos Estados Unidos quando as eliminatórias de natação para os Jogos Olímpicos foram realizadas no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, a casa dos Colts da NFL.

Para Los Angeles 2028, a piscina olímpica que será instalada no Estádio SoFi terá capacidade para 38 mil espectadores, tornando-se o maior palco para este esporte na história dos Jogos. Por exemplo, duplicará a capacidade disponível na La Défense Arena para Paris 2024.

Uma mudança histórica na programação olímpica

A aposta do Comitê Organizador de usar o SoFi Stadium para a natação, e não o local especial que seria construído no campo de beisebol da Universidade do Sul da Califórnia (USC) como era o plano original, terá um efeito dominó na programação histórica dos recentes Jogos Olímpicos.

Como o Estádio SoFi será o local da Cerimônia de Abertura, a natação será movida da primeira para a segunda semana dos Jogos Olímpicos, o que exigirá uma troca com o atletismo, que costumava ser o destaque dos últimos dias de competição.

Desta forma, os organizadores terão oito dias para construir a piscina olímpica no estádio dos Rams assim que a cerimônia de abertura terminar. Como referência, e advertência, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, levaram três semanas para ter a piscina pronta para as eliminatórias.