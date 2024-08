VÍDEO: Imagem mostra danos em pneus de avião durante pouso em SC; aeroporto segue fechado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os estragos nos pneus em um avião da Azul Linhas Aéreas ocorridos durante o pouso, no Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira (12). Por conta do problema, a aeronave ficou no meio da pista, suspendendo as operações do terminal. Pelo menos 35 pousos e decolagens tinham sido cancelados até o início desta tarde.

Apesar do incidente, os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança e ninguém se feriu. Veja nas imagens abaixo como ficaram os pneus da aeronave:

O problema ocorreu com o voo AD 4225, que saiu do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou às 1h15 em Florianópolis.

Um passageiro que estava na aeronave relatou que sentiu uma freada brusca durante o pouso. Depois disso, todos tiveram que desembarcar na pista do aeroporto.

Em nota, a Azul destacou que “por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios”. A companhia lamentou eventuais transtornos causados aos passageiros e reforçou que “todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)”.

Já a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, ressaltou que a companhia aérea está trabalhando para a liberação do local o mais breve possível, mas não há previsão de retomada das atividades. A orientação é que os passageiros que tinham voos previstos procurem as respectivas empresas.