Os memes da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao fim após duas semanas em que participaram 10.500 atletas de 206 países, dos quais 109 eram mexicanos. A cerimônia de encerramento ocorreu no Stade de France, marcando o início do próximo ciclo olímpico: Los Angeles 2028.

A cerimônia começou com o pôr do sol sobre a capital francesa, e os atletas desfilaram entre aplausos, incluindo a delegação mexicana, que não foi totalmente capturada em cena.

Ao som de ‘We Are the Champions’ e um espetáculo de luzes, o Traveler Golden apareceu acompanhado por seres misteriosos para colocar os anéis olímpicos, dando lugar à música francesa: Phoenix, Air e Ángele foram responsáveis por animar o público do Stade de France.

Após a apresentação da cultura francesa durante a inauguração, vários usuários nas redes sociais comentaram que acharam "entediante" e expressaram desconhecimento sobre os artistas no palco, embora provavelmente os franceses tenham aproveitado o espetáculo.

Por outro lado, a representação do mapa mundial foi criticada, zombando da omissão do estado da Baja California no México, o que provocou risos entre os internautas.

Finalmente, com a passagem de bastão para dar início ao ciclo olímpico de Los Angeles 2028, Tom Cruise fez uma aparição épica no Stade de France, descendo em um arnês em direção ao oeste dos Estados Unidos, caindo nas icônicas letras de Hollywood para colocar os anéis franceses, ao som de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg e Dr. Dre.

Paris 2024 se despede como uma das melhores edições na história dos Jogos Olímpicos, oferecendo um espetáculo para todos os gostos e gerando uma onda de memes, por isso aqui estão os melhores: