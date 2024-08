Conheça o Shazam opcional que o Google oferece e que é melhor

Com o passar do tempo, o sistema operacional Android evoluiu significativamente para ter a capacidade de realizar várias funções únicas de todos os tipos. No entanto, as ferramentas mais conhecidas são as que recebem mais atenção, deixando-nos joias escondidas que passam despercebidas para muitos usuários, e uma delas está relacionada à detecção de música.

ANÚNCIO

Embora haja muitas para destacar, uma joia perdida é sem dúvida ‘Está Tocando’. Esta é uma característica exclusiva integrada nos dispositivos Pixel que deve ser um aplicativo obrigatório para todos os fãs de música e que até pode salvar os fãs mais casuais em uma situação de apuro. Esta função, que evoluiu desde os primórdios do Google Search para Android, permite identificar instantaneamente as músicas que estão sendo reproduzidas no ambiente, até mesmo apenas com o ato de cantarolar.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Elevando a identificação musical a outro nível

Embora o Shazam tenha sido pioneiro nesse campo e seja conhecido por todos, ‘Está Tocando’ levou a busca para o próximo nível e, portanto, está gradualmente se posicionando como uma alternativa que está se tornando cada vez mais popular. Eles oferecem uma experiência aprimorada, além de estarem integrados ao sistema operacional e estarem constantemente melhorando os algoritmos de reconhecimento.

O que o torna diferente?

Embora seja importante mencionar que está disponível apenas nos dispositivos Pixel, as melhorias que oferece estão centradas em três grandes pilares.

Identificação instantânea: A velocidade foi aumentada, pois em apenas alguns segundos de reprodução, a função é capaz de identificar a música e o artista.

A velocidade foi aumentada, pois em apenas alguns segundos de reprodução, a função é capaz de identificar a música e o artista. Integração com a biblioteca musical: Todas as músicas que identificares no teu dia a dia podem ser classificadas e adicionadas facilmente a uma biblioteca pessoal que te permite consultá-la novamente a qualquer momento.

Todas as músicas que identificares no teu dia a dia podem ser classificadas e adicionadas facilmente a uma biblioteca pessoal que te permite consultá-la novamente a qualquer momento. Histórico de músicas: Descobriu uma música a caminho do trabalho que não quer esquecer? Para esses casos, o “Está Tocando” mantém um registro de todas as músicas identificadas.

“Está Tocando” é um claro exemplo de como o Google continua inovando e surpreendendo seus usuários. Uma função que começou como uma curiosidade, se tornou uma ferramenta que muitos usuários incorporaram em seu dia a dia. Agora, o próximo passo será implementá-lo em todos os dispositivos Android para levar a funcionalidade a um número ainda maior de usuários.