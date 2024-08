Avó de Isabella Nardoni revela conversa com o pai de Anna Jatobá no dia do julgamento

Uma das últimas edições do podcast “Dando Voz Cast por Ana Carolina Oliveira” revelou que a avó de Isabella Nardoni conversou com o pai de Anna Carolina Jatobá no dia do julgamento que a considerou culpada pela morte de Isabella. Conforme o portal Metrópoles, Dona Rosa decidiu falar sobre o assunto justamente no programa de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella.

Anna Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão por ter esganado a enteada, na época com 5 anos. O pai da menina, Alexandre Nardoni, foi condenado a 31 anos pelo assassinato da criança, jogada da janela do apartamento do pai. Segundo Dona Rosa, o pai de Anna Jatobá afirmou para ela que o casal era verdadeiramente culpado pela morte de Isabella, revelação que deixou os convidados do podcast surpresos.

“O pai da Anna Jatobá falou aqui no meu ouvidinho que foram eles, Anna Jatobá e Alexandre Nardoni”, afirmou a mãe de Ana Carolina Oliveira diante da filha e do Delegado Palumbro, outro convidado que participava do episódio do podcast.

Nunca houve uma confissão formal

Apesar de serem condenados pela morte de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni nunca confessaram o crime perante a justiça, sendo julgados com base nas evidências coletadas. No entanto, a fala de Dona Rosa leva a entender que o casal assumiu a autoria do crime para o pai da mulher.

“Eu estava indo ao toilette e encontrei ele no corredor. Ele vindo… No julgamento. Eu falei para ele ‘Sr. Jatobá, manda ela confessar’. Ele voltou e falou: ‘Nós já falamos, dona Rosa, mas eles não deixam’”, contou a avó de Isabella.

Atualmente, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni continuam cumprindo suas penas no regime aberto.