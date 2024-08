Apostador de Santana de Parnaíba é um dos ganhadores da Lotofácil

Quatro apostas faturaram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta sexta-feira e um dos felizardos fez sua aposta na cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. As outras apostas vencedoras foram feitas em Fortaleza, no Ceará, Brasília, no Distrito Federal e Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe.

Cada um desses felizardos vai embolsar uma fatia do prêmio principal de exatamente R$ 980.817,81.

Na faixa dos 14 acertos, 490 apostas ganharam R$ 1.423,68 e entre os apostadores que acertaram 13 números, 14.385 levaram R$ 30 cada.

Os números sorteados ontem foram:

01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

SORTEIO DESTE SÁBADO

A loteria retoma seu sorteio diário neste sábado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para participar, o apostador deve correr para garantir sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.