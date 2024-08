Trump mudou de ideia e agora quer debater com Kamala Harris em três datas diferentes

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks to reporters during a news conference at his Mar-a-Lago estate Thursday, Aug. 8, 2024, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)

Embora o ex-presidente Trump tenha descartado a realização de um debate presidencial com Kamala Harris, em uma conferência de imprensa em Palm Beach, na Flórida nesta quinta-feira, ele afirmou que os debates ocorrerão em três datas diferentes no mês de setembro.

ANÚNCIO

Originalmente, quando a disputa presidencial era entre Joe Biden e Donald Trump, foi feito um acordo sobre os debates, um na CNN e outro na ABC. Mas depois da decisão do presidente de não mais se candidatar à reeleição e com Kamala Harris como candidata democrata, o republicano anunciou que não debateria na ABC com a vice-presidente e em seu lugar ofereceu a Fox News, um canal aliado.

Trump concordou em debater depois de inicialmente ter recusado

O republicano ofereceu uma coletiva de imprensa na quinta-feira em sua residência, Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida, e agora disse que aceitou três datas para debater com Harris: 4 de setembro com a Fox News, 10 de setembro com a ABC e 25 de setembro com a NBC.

A campanha de Kamala Harris ainda precisa aceitar a proposta de Trump da Fox News e NBC.

Kamala Harris é confirmada pela ABC News

O que se sabe é que Harris está confirmada para o debate de 10 de setembro. Na verdade, Harris está ‘ansiosa’ para debater com Trump em setembro.

"Estou ansiosa para debater com Donald Trump e temos um compromisso marcado para 10 de setembro", disse ela em resposta a uma pergunta da NBC News. "Ouvi dizer que ele finalmente se comprometeu a fazê-lo e estou ansiosa pelo momento."

Quando questionada sobre os próximos dois debates propostos por Trump, a vice-presidente Harris não respondeu.

Por sua vez, quando perguntado ao candidato republicano o que fará se Harris aceitar apenas o debate na ABC, ele respondeu: “Não sei como isso vai se desenrolar. Gostaríamos de fazer três debates. Acreditamos que devemos fazer três debates.”