O que é um megaterremoto? Japão emitiu um alerta no país

Terremoto registrado no Japão

Nesta quinta-feira, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta para o risco de um megaterremoto na costa do Pacífico com a possibilidade de criar um gigantesco tsunami. O alerta foi feito após o país registrar um tremor de magnitude 7,1 na ilha de Kyushu.

ANÚNCIO

De acordo com o alerta, o megaterremoto deve ocorrer na fossa de Nankai, no fundo do oceano ao longo da costa do Japão, local que já registrou terremotos anteriores, porém o alerta não indica quando esse devastador terremoto pode ocorrer, mas pede que a população fique preparada para evacuar prédios e casas a qualquer momento.

De acordo com a emissora japonesa NHK, no pior cenário o terremoto devastador poderia causar a morte de mais de 230 mil pessoas de destruir pelo menos 2 milhões de casas e prédios por todo Japão.

O QUE É UM MEGATERREMOTO

Os terremotos são medidos pela escala Richter, que vai de 1 a 10, sendo o último de maior magnitude, capaz de atingir milhares de quilômetros quadrados e com efeito devastador. No entanto, o maior terremoto registrado até hoje foi registrado no Chile, em 1960, e marcou 9,5 na escala.

O megaterremoto são sismos que ocorrem entre as placas tectônicas, quando uma placa entra embaixo de outra, considerados os terremotos mais poderosos do planeta, superando os 9 pontos na escala Richter. Desde o ano 333 foram registrados apenas dez sismos com magnitude igual ou superior a esse.

O terremoto esperado no Japão, segundo a previsão das agências japonesas, pode superar os 9 graus da escala e tornar-se um dos mais devastadores já registrados na história do país