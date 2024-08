Maduro fechará a rede social X por 10 dias na Venezuela: veja seus motivos

O presidente Nicolás Maduro anunciou na quinta-feira que aprovou a proposta feita pela Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) na Venezuela para retirar a rede social X (anteriormente conhecida como Twitter) de circulação por 10 dias no país.

Entre as razões para remover a rede social X, o líder argumentou que eles devem pagar impostos, assim como que é uma rede social de ‘ódio’.

“O X vai sair da Venezuela por 10 dias para apresentar evidências e estabelecer a medida administrativa final, mas já chega, chega de tentar semear violência, ódio, de tentar atacar a Venezuela do exterior”, disse Nicolás Maduro durante um discurso público.

Ele continuou dizendo que “Elon Musk é o dono do X e violou todas as regras da rede social Twitter. Ele incitou ódio, guerra civil, morte e confronto. Na Venezuela, há lei, há uma Constituição, há instituições, há um Estado, há um povo que deve ser respeitado,” afirmou Maduro. No entanto, ele não especificou quando a medida entrará em vigor.

Ele afirmou que “um dia, mais cedo ou mais tarde, novas redes sociais venezuelanas nascerão” com o objetivo de o país ficar livre “dessas pessoas”.

Ele descreveu X como um "multiplicador de ódio" e afirmou: "que os outros estejam alertas, mas eu não nasci no Dia dos Covardes (...) devemos derrotar o golpe cibernético, fascista e criminoso".

Nicolás Maduro vs Elon Musk

Nos últimos dias, a troca de mensagens entre Elon Musk, proprietário da rede social X, e o Presidente Nicolás Maduro tem sido manchete.

O magnata lançou uma campanha em X, enfatizando que as eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela foram vencidas pelo candidato da oposição, Edmundo González, e não por Maduro. Em resposta a isso, o sucessor de Hugo Chávez o rotulou como seu "arqui-inimigo".

“Há uma coisa chamada redes sociais que cria uma realidade virtual. E quem controla a realidade virtual? Nosso novo arqui-inimigo, o famoso Elon Musk. Ele gostaria de vir com seus foguetes e um exército para invadir a Venezuela”, disse Maduro, que enfatizou: “Elon Musk, quem mexer comigo!... Quer brigar? Eu não tenho medo de você!, em qualquer lugar, nos bairros... Se você quer, eu quero!”.

O também proprietário da Tesla aceitou o desafio de Maduro para lutar, mas com uma condição: “Se eu ganhar, ele renuncia como ditador da Venezuela; se ele ganhar, eu o convido para uma viagem gratuita a Marte”.