Corrida à Prefeitura de SP: troca de farpas entre candidatos em debate rendem memes na web

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram do primeiro debate das eleições na TV Bandeirantes, na noite de quinta-feira (8). Estiveram presentes Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Apesar de tentarem expor suas ideias, foram as trocas de farpas que ganharam destaques e renderam muitos memes nas redes sociais.

Os nomes de Pablo Marçal e Datena pararam, inclusive, nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). O candidato do PRTB foi chamado de “Padre Kelmon da Faria Lima”, em referência ao candidato à Presidência da República em 2022, que ficou conhecido por embates nos debates contra os rivais.

Já Datena foi comparado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por estar “perdido em alguns momentos”. Além disso, ele apareceu em várias montagens como se estivesse apresentando o debate ao som da trilha do “Brasil Urgente”, programa de TV do qual ele se afastou para disputar as eleições.

Outro destaque que rendeu memes foram os embates entre Marçal e Boulos, que continuaram trocando farpas nas redes sociais mesmo após o fim do debate.

Enquanto estavam na TV, o candidato do PRTB disse que retiraria da disputa à prefeitura caso alguma condenação contra ele fosse apresentada. Logo depois, a equipe de Boulos postou um documento com uma suposta condenação de Marçal em regime semiaberto.

Veja abaixo mais alguns memes do debate: