Atleta olímpico revelou que sua mãe roubou dinheiro que ele ganhou com suas medalhas

Carlos Edriel Yulo, das Filipinas, comemora depois de conquistar a medalha de ouro na prova individual de solo, no sábado, 3 de agosto, no Bercy Arena de Paris 2024

O atleta olímpico Carlos Yulo ganhou duas medalhas de ouro em Paris 2024, tornando-se o primeiro homem de seu país a conquistar medalhas nessa categoria. No entanto, além de seu feito esportivo, o jovem de 24 anos está em destaque por revelar que sua mãe roubou dinheiro de suas medalhas de competições anteriores.

Num vídeo viral através de sua conta no TikTok, o filipino contou que sua mãe Angélica pegou sem permissão os incentivos por ter ganho o Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2022.

“O incentivo de US$ 70 mil do qual ele fala desde o Campeonato Mundial 2021, em primeiro lugar, é de 2022 e não foram apenas US$ 70 mil que eu recebi... Eu sei que são seis dígitos porque recebi duas medalhas. Depois disso, por volta de dezembro, fui para casa nas Filipinas e me encontrei com minha mãe e ela não me disse que recebeu meus incentivos do Campeonato Mundial”, contou o atleta ao lado de sua namorada Chloe San José.

Conforme lido em The Mirror, o atleta olímpico indicou que ele nunca recebeu esses incentivos e que “nunca os pediu”. Ele continuou dizendo que “o princípio é muito importante e o fato de que ela (sua mãe) tocou e moveu os incentivos sem o meu consentimento” é o que o incomoda.

O argumento da mãe do atleta

O vídeo de Carlos Yulo se espalhou por diferentes contas das redes sociais. Mídias das Filipinas e de outros países replicaram a gravação.

O Mirror relatou que a mãe do atleta alegou que o que ela fez foi "proteger" as finanças de seu filho e protegê-lo das ânsias de dinheiro que, segundo ela, sua namorada tem.

No entanto, Carlos Yulo defendeu sua parceira, afirmando que ela ganha seu próprio dinheiro e que sua mãe a julga apenas porque ela não tem os mesmos costumes que eles como filipinos.

“Todos os Nike, os artigos e as viagens vieram do seu árduo trabalho... Chloe tem os seus próprios rendimentos e todas as minhas contas bancárias estão com a minha mãe e houve casos em que Chloe me ajudou”, partilhou.

O jovem atleta referiu-se às recentes entrevistas em que sua mãe o parabeniza por ser medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Se isso for genuíno, muito obrigado, mas ainda tenho flashbacks das coisas dolorosas que você me disse e do fato de não ter me desejado o melhor. Isso ainda está me afetando”.

No entanto, o jovem dedicou algumas palavras à sua mãe: "Minha mensagem para você, mãe, é que você se cure, que siga em frente, eu te perdoo. Tenho orado pela sua segurança sempre e está tudo bem com todos vocês. Vamos parar com isso, celebrar o que conquistamos através do trabalho árduo e do sacrifício de todos os atletas filipinos aqui nos Jogos Olímpicos".