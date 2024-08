Atleta egípcio é preso em Paris após agressão sexual à uma mulher

Mohamed Elsayed, lutador egípcio, foi preso na madrugada desta sexta-feira em Paris. Conforme publicado pelo GE, a prisão aconteceu por agressão sexual segundo informações do Ministério Público local. O atleta teria tocado as nádegas de uma mulher em uma cafeteria e foi denunciado pelo ato.

Informações do periódico “Le Parisien” revelaram que o atleta estaca bêbado no momento em que cometeu o crime. Em 2021, Elsayed foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020, disputadas em 2021, mas nesta edição dos jogos foi eliminado nas oitavas de final que aconteceram na última quarta-feira.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso do lutador ou detalhes sobre a ocorrência. No entanto, este não foi o primeiro caso de agressão sexual registrado nas Olimpíadas de Paris

Caso arquivado

Anteriormente, outro caso de agressão sexual foi registrado nesta edição dos Jogos Olímpicos. O pai da judoca croata Barbara Matic, que conquistou a medalha de ouro na categoria até 70kg, foi detido pela polícia francesa acusado de ter forçado uma voluntária a beijá-lo na boca. O caso teria sido registrado na Arena do Campo de Marte, local que recebeu a competição de judô.

A voluntária em questão tem 24 anos, e contou que tentava falar com o homem para que ele se sentasse no local indicado no ingresso. No momento em que abordou o homem, descobriu que ele era o pai da judoca que lutava pelas quartas de final, e permitiu que ele ficasse no local até o fim do combate.

Com a vitória de Matic, ele teria “comemorado” a vitória da filha segurando a voluntária pelos ombros e lhe dando um beijo na boca. Ela tentou se desvencilhar, mas não conseguiu e prestou queixa sobre a atitude do homem. Ele foi convocado para uma audiência e ficou sob custódia policial.