Adolescente pula muro do quintal onde avião caiu em Vinhedo para salvar animais e casal residente

Um adolescente de 16 anos contou ao g1 que pulou o muro da casa onde avião caiu em Vinhedo (SP), para salvar o casal de moradores e os animais de estimação. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (9), quando uma aeronave do modelo ATR-72 que saía de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) sofreu uma queda, resultando na morte dos 58 passageiros e quatro tripulantes.

Ao ouvir o barulho da queda no quintal de seus vizinhos, Felipe Magalhães contou ter decidido pular o muro da casa, localizada em um condomínio no bairro Capela. Segundo o jovem, a dupla de moradores resistiu, pois não queriam deixar os imóvel sem os animais.

“Eu sabia que era um casal conhecido aqui do bairro Capela, então eu dei uma de herói e pulei para tentar tirar o casal de senhor da casa e eles não queriam sair por causa dos animais (um gato e um cachorro), mas eu peguei os animais no colo e tirei o casal de senhor da casa”, contou Felipe.

Até o momento, não houve vítimas fora da aeronave. De acordo com o secretário de Segurança de Vinhedo, Osmir Cruz, apenas os passageiros e tripulantes foram envolvidos no acidente.

“Todos os órgãos, polícia, bombeiro, inclusive de outras cidades, estão dando apoio. O avião atingiu o quintal de uma das casas [do condomínio]. Bem próximo de uma casa com pessoas em casa, mas não temos, a princípio, vítimas externas. A gente ainda não tem informações exatas sobre quantidades. Não fizemos trabalho de resgate ainda”, disse.

O acidente

Registros nas redes sociais revelam o momento em que um avião caiu em um condomínio residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9), com o voo operado pela Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo Segundo informações iniciais, a queda ocorreu às 13h28 na Rua João Edueta, em uma região residencial. Hospitais de Valinhos e região foram acionados para receberem as vítimas do acidente aéreo, mas ninguém sobreviveu.

Conforme a Polícia Militar, se trata de um avião bimotor, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, com a capacidade de 68 passageiros.

Equipes da Defesa Civil de Valinhos foram encaminhadas para avaliar possíveis danos em uma residência. No entanto, apenas os ocupantes da aeronave foram vítimas da queda.