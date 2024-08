Emocionado, passageiro que perdeu voo que caiu em Vinhedo fala sobre o desastre: “salvou minha vida!”

Um passageiro cuja identidade não foi revelada perdeu a conexão e acabou não embarcando no voo que partiu de Cascavel, no Paraná, e caiu no início da tarde desta sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

O passageiro disse que chegou por volta das 9h20 e não havia atendente para fazer o embarque. Ele então foi tomar um café e ficou aguardando a chamada para o voo nos alto-falantes do aeroporto, mas ela não aconteceu e quando ele desceu para embarcar foi informado que o avião já havia partido. “Na hora briguei com ele, discuti, mas depois vi que ele acabou salvando a minha vida”, disse. Quando foi abordado pelos jornalistas, ele ligava para casa para avisar que não tinha embarcado e estava bem.

O voo que caiu pertence a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, e levada 58 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com informe da empresa.

LEIA TAMBÉM:

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SAMU foram acionadas e estão no local. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Vinhedo confirmou que não houve sobreviventes no acidente.