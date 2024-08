Restaurante parisiense recusa mesa para Serena Williams e suas filhas

São as filhas de Serena Williams a quem foi negada mesa em um restaurante parisiense

Serena Williams Price é uma ex-jogadora de tênis americana uma das mais importantes do mundo. Ela tem em seu currículo 23 títulos individuais em torneios de Grand Slam e ocupou a primeira posição no ranking da WTA por 319 semanas. Qualquer pessoa que a veja na rua a reconhece, pois sua trajetória a tornou uma celebridade no esporte.

ANÚNCIO

Aos 42 anos, Serena está casada com o empresário Alexis Ohanian e eles têm duas meninas, Alexis Olympia Jr., de 6 anos, e Adira River, de 11 meses.

A família inteira está na França por causa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma organização que tem recebido fortes críticas nas redes sociais e que Williams experimentou um momento desagradável em um restaurante, presenciado por suas filhas.

A ex-tenista Serena Williams recorreu ao X (antigo Twitter) para expressar sua indignação com o hotel The Peninsula em Paris, pois revelou que a ela e suas filhas Alexis e Adira foi negada uma mesa no restaurante do hotel.

“Uau, @PeninsulaParis! Negaram-me o acesso ao terraço para comer em um restaurante vazio de lugares mais bonitos 🫠, mas nunca com meus filhos”, twittou a ex-tenista.

“Sempre é uma novidade. 🙄 #Olympic2024″, acrescentou em referência às fortes críticas que a organização dos jogos tem recebido de atletas e daqueles que estão na ‘cidade da luz’ (Ville lumière), não apenas desfrutando das diferentes competições, mas também do turismo característico de Paris.

O hotel respondeu a Serena Williams

De acordo com a revista Hola, o hotel respondeu com um comunicado à reclamação feita por Serena Williams, de 42 anos, em suas redes sociais, pedindo desculpas pela situação vivida pela quatro vezes medalhista de ouro olímpica com suas filhas.

ANÚNCIO

"Prezada Sra. Williams, aceite as nossas mais sinceras desculpas pela decepção que teve esta noite. Infelizmente, o nosso bar no terraço estava completamente reservado e as únicas mesas desocupadas que viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L'Oiseau Blanc, que também estava completamente reservado", dizia a primeira resposta.

Além disso, o hotel acrescentou: “Sempre foi uma honra receber você e sempre será uma honra recebê-lo novamente. The Peninsula Paris”.

Um funcionário não a reconheceu

A revista People destaca que um funcionário de L'Oiseau Blanc, Maxime Mannevy, forneceu mais contexto à Variety, explicando que Williams chegou com outra mulher e um carrinho de bebê.

Segundo Mannevy, que não estava presente naquele momento, um colega não reconheceu Williams e informou que as mesas disponíveis estavam reservadas para outros hóspedes do hotel.

"Meu colega não a reconheceu e se sente terrível, mas disse a ela o que teria dito a qualquer outro cliente: para esperar no bar até que houvesse uma mesa disponível. Isso não foi absolutamente pessoal", disse Mannevy.

Num outro comunicado enviado ao portal Today, o hotel respondeu ao tweet de Williams, onde afirmam sentir “a maior admiração e respeito, como por todos os nossos queridos hóspedes” e reiteraram suas desculpas “pela percepção da situação desta noite”.