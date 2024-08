Quem é Tim Walz, escolhido por Kamala Harris para vice-presidente?

Arquivo - O governador Tim Walz, democrata de Minnesota, fala com o presidente Joe Biden na cervejaria Earth Rider Brewery, em 25 de janeiro de 2024, em Superior, Wisconsin

MINNEAPOLIS (AP) — A vice-presidente Kamala Harris decidiu que o governador de Minnesota, Tim Walz, será seu companheiro de chapa em sua candidatura à Casa Branca.

O democrata de 60 anos e veterano militar destacou-se com uma série de aparições sinceras na TV nos dias seguintes à decisão do presidente Joe Biden de não buscar um segundo mandato.

Ele transformou seu estado em um bastião da política liberal e, este ano, foi um dos poucos estados que protege os fãs que compram ingressos online para concertos de Taylor Swift e outros eventos ao vivo.

Algumas coisas que você precisa saber sobre Walz:

Walz vem da América rural

Seria difícil encontrar um representante mais vívido do coração da América do que Walz. Nascido em West Point, Nebraska, uma comunidade de cerca de 3.500 habitantes a noroeste de Omaha, Walz ingressou na Guarda Nacional do Exército e tornou-se professor em Nebraska.

Ele e sua esposa se mudaram para Mankato, no sul de Minnesota, na década de 1990. Lá, ele lecionou estudos sociais e treinou futebol na Mankato West High School, incluindo a equipe que ganhou o primeiro dos quatro campeonatos estaduais da escola em 1999. Ele ainda menciona sua filiação sindical lá.

Walz serviu 24 anos na Guarda Nacional do Exército antes de se aposentar de um batalhão de artilharia de campo em 2005 como Sargento-Mor de Comando, um dos mais altos cargos militares.

Se conecta com eleitores conservadores

Em sua primeira candidatura ao Congresso, Walz derrotou um republicano titular. Isso aconteceu em 2006, quando ele venceu em um distrito congressional predominantemente rural no sul de Minnesota contra o congressista de seis mandatos Gil Gutknecht. Walz se beneficiou da raiva dos eleitores contra o então presidente George W. Bush e a Guerra do Iraque.

Durante seis mandatos na Câmara dos Deputados, Walz defendeu as causas dos veteranos.

Ele também mostrou que tem os pés no chão, através dos vídeos que compartilha nas redes sociais com sua filha, Hope. No outono passado, um desses vídeos mostrou-os experimentando um brinquedo na Feira Estadual de Minnesota, ‘The Slingshot’, após uma conversa divertida sobre a comida da feira e o fato de que ela é vegetariana.

Poderia ajudar com a cédula nos estados-chave da região Centro-Oeste

Embora Walz não venha de um dos estados cruciais da ‘muralha azul’ - Wisconsin, Michigan e Pensilvânia - onde ambos os partidos acreditam que precisam vencer, ele está bem ao lado. Ele também poderia garantir que Minnesota permaneça nas mãos dos democratas.

Isso é importante porque o ex-presidente Donald Trump retratou Minnesota como um estado em disputa este ano, embora nenhum republicano tenha vencido um cargo estadual aqui desde 2006. O último candidato presidencial republicano a vencer no estado foi Richard Nixon em 1972.

Quando o governador democrata Mark Dayton decidiu não buscar um terceiro mandato em 2018, Walz fez campanha e ganhou o cargo com o slogan ‘Um Minnesota’.

Além disso, Walz fala confortavelmente sobre temas que são importantes para os eleitores no ‘Cinturão da Ferrugem’, a região industrial em declínio do país. Ele tem sido defensor de causas democratas, incluindo organização trabalhista, direitos dos trabalhadores e um salário mínimo de US$15 por hora.

Tem experiência com um governo dividido

Em seu primeiro mandato como governador, Walz enfrentou uma Legislatura dividida entre uma Câmara dos Representantes liderada pelos democratas e um Senado controlado pelos republicanos que resistiram às suas propostas de aumentar os impostos para aumentar o financiamento das escolas, saúde e estradas. No entanto, ele e os legisladores negociaram compromissos que fizeram o governo dividido do estado parecer produtivo.

A cooperação bipartidária tornou-se mais difícil em seu segundo ano, quando ele usou os poderes de emergência do governador durante a pandemia de COVID-19 para fechar empresas e escolas. Os republicanos retaliaram e forçaram a remoção de alguns diretores de agências, e ainda criticam Walz por considerarem sua resposta lenta aos distúrbios às vezes violentos que se seguiram ao assassinato de George Floyd por um policial de Minneapolis em 2020.

As coisas foram mais fáceis para Walz em seu segundo mandato, depois de derrotar o republicano Scott Jensen, um médico nacionalmente conhecido que era cético em relação às vacinas. Os democratas ganharam o controle de ambas as câmaras legislativas, abrindo caminho para uma direção mais liberal no governo estadual, auxiliados por um enorme superávit orçamentário.

Walz e legisladores revogaram quase todas as restrições ao aborto anteriormente promulgadas pelos Republicanos, protegeram o cuidado de afirmação de gênero para jovens transgêneros e legalizaram o uso recreativo da maconha.

Após rejeitar os apelos republicanos para usar o superávit do orçamento do estado para reduzir impostos, os democratas financiaram refeições escolares gratuitas para crianças, mensalidades gratuitas em universidades públicas para estudantes de famílias que ganham menos de US$ 80 mil por ano, um programa de licença familiar e médica remunerada, e cobertura de seguro de saúde independentemente do status de imigração de uma pessoa.

É habilidoso em frases de manchete política

Walz descreveu o candidato republicano Donald Trump e seu companheiro de chapa JD Vance como “simplesmente estranhos” em uma entrevista à MSNBC no mês passado, e a Associação dos Governadores Democratas —da qual Walz é presidente— reforçou o ponto em uma postagem na rede social X. Walz mais tarde reiterou a caracterização na CNN, citando as repetidas menções de Trump ao assassino em série fictício Hannibal Lecter do filme ‘O Silêncio dos Inocentes’ em seus discursos de campanha.

A frase rapidamente se tornou um tópico para Harris e outros democratas, e tem o potencial de se tornar um slogan para a sem dúvida estranha eleição de 2024.