Mãe e filha teriam sido baleadas por causa de fofoca na Bahia; veja o que se sabe até agora

Ana Paula dos Santos Bittencourt, de 39 anos, e a filha dela, Laisa Cailane Bittencourt Reis, de 21, foram mortas a tiros na noite do último domingo (4) em Fazenda Coutos, em Salvador (BA).

Segundo os moradores do subúrbio, as mulheres foram assassinadas após um boato de que elas informavam a Polícia Militar (PM) sobre o tráfico de drogas local.

De acordo com a Policia Civil, o suspeito de cometer o crime já foi identificado e está sendo procurado.

Os corpos das vítimas foram sepultados na última terça-feira (6) no Cemitério Municipal de Plataforma.

Mãe e filha foram mortas em casa

Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito atirou na jovem, que estava em frente a residência onde morava, e em seguida entrou no imóvel e matou a mãe, que teria tentado se esconder no banheiro, mas foi alcançada.

Mesmo com o boato de que Laisa e Ana Paula fossem informantes da PM, moradores locais acreditam que as vítimas não teriam coragem de fazer isso, pois moravam na região há muito tempo.

A jovem morava com o namorado e o irmão, enquanto seu filho morava com a avó, Ana Paula, e um outro irmão da vítima.

Laisa planejava deixar o bairro e morar no Rio Grande do Sul em virtude da violência local e falta de oportunidade de trabalho.

*Com informações de g1.