Idoso de 94 anos tem surto e atira contra cuidadora em SP; era seu primeiro dia de trabalho

Um idoso de 94 anos atirou contra uma cuidadora após um surto. O caso ocorreu em Arujá (SP) na última terça-feira (6). De acordo com a mulher, o idoso sofre de transtornos psiquiátricos.

De acordo com a PM, policiais que faziam patrulhamento atenderam o chamado. Os agentes precisaram utilizar um escudo para desarmar e acalmar o idoso.

O homem estava com a posse de uma espingarda calibre 22 e também teria feito disparos com um revólver calibre 38. Após uma distração, os policiais conseguiram desarmar o idoso.

Além das armas, foram apreendidas 600 munições, além de R$ 243 e aproximadamente 2 mil euros.

Primeiro dia de trabalho

Após o ocorrido, o idoso foi levado ao pronto-socorro e a perícia foi acionada. A cuidadora não foi atingida pelos disparos, que acertaram portas e janelas.

Segundo texto do g1, a mulher precisou de atendimento médico após ficar abalada com o ocorrido. Era seu primeiro dia de trabalho na casa do idoso.

Elevador despenca e deixa três pessoas feridas em bairro nobre de SP; vídeo mostra resgate das vítimas

O elevador de um prédio que fica na esquina da Rua Piauí com a Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, despencou na tarde de terça-feira (6). Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros (veja a operação de resgate abaixo). Todas as vítimas tiveram lesões nas pernas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis equipes foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Estavam no elevador dois homens, de 27 e 64 anos, além de uma mulher de 46 anos.

Após o primeiro atendimento no local, a mulher, que sofreu traumas nas duas pernas, foi levada ao Hospital das Clínicas.

Já o rapaz mais novo, que bateu a cabeça e sofreu ferimentos nas pernas e na lombar, seguiu para a Santa Casa. O idoso, por sua vez, teve lesões nas pernas e também bateu o peito com força. Ele seguiu para o mesmo hospital.

Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e o que causou a queda do elevador. O caso será apurado pela Polícia Civil.