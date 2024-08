Elevador despenca e deixa três pessoas feridas em bairro nobre de SP; vídeo mostra resgate das vítimas

Queda de elevador deixou três pessoas feridas no bairro de Higienópolis, na região central de SP

O elevador de um prédio que fica na esquina da Rua Piauí com a Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, despencou na tarde de terça-feira (6). Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros (veja a operação de resgate abaixo). Todas as vítimas tiveram lesões nas pernas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis equipes foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Estavam no elevador dois homens, de 27 e 64 anos, além de uma mulher de 46 anos.

Após o primeiro atendimento no local, a mulher, que sofreu traumas nas duas pernas, foi levada ao Hospital das Clínicas.

Já o rapaz mais novo, que bateu a cabeça e sofreu ferimentos nas pernas e na lombar, seguiu para a Santa Casa. O idoso, por sua vez, teve lesões nas pernas e também bateu o peito com força. Ele seguiu para o mesmo hospital.

Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e o que causou a queda do elevador. O caso será apurado pela Polícia Civil.