VÍDEO: Assaltante é desarmado por vítima e morto a tiros do próprio revólver, na Grande São Paulo

Uma tentativa de assalto terminou mal para os criminosos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, abordaram a vítima. Enquanto eles exigiam os pertences, o rapaz conseguiu tomar a arma que um eles segurava e efetuou disparos, matando um dos assaltantes. Já o outro fugiu a pé e abandonou o veículo no local.

Veja o vídeo abaixo divulgado pelo “Metrópoles” (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (6), na Rua Caetano D’Andréa, no Jardim Maria Helena. As imagens mostram a vítima se despedindo de alguém e caminhando pela via, momento em que foi abordada pelos suspeitos.

O rapaz, então, entrega seus pertences, mas, em um momento de distração, partiu para cima da dupla, derrubou a motocicleta e desarmou um dos assaltantes. Na sequência, ele atirou e acertou um deles, sendo que o outro fugiu a pé.

O suspeito baleado, que tinha 16 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações se o outro envolvido no assalto chegou a ficar ferido.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade, onde a vítima da tentativa de assalto se apresentou e disse que agiu em legítima defesa. Após prestar depoimento, ela foi liberada.