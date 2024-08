Triatletas australianos se medicaram por precaução um mês antes das provas no rio Sena

Como medida de precaução, os triatletas do comitê da Austrália estão tomando medicamentos há um mês para combater a bactéria E. coli, conforme relatado pela médica da equipe na segunda-feira. A notícia vem depois que foi informado que uma atleta belga ficou doente com a bactéria após nadar no rio Sena e teve que se retirar do triatlo de revezamento misto nos Jogos de Paris 2024.

A equipe de triatlo composta por Luke Willian, Matthew Hauser, Natalie van Coevorden e Sophie Linn terminou em 12º lugar na prova mista de revezamento, na qual a etapa de natação ocorreu no rio Sena.

O que explicou a médica da equipe australiana de triatlo em Paris 2024?

“Começamos a administrar um medicamento há um mês que é eficaz contra a E. coli, que é a principal bactéria desta água,” disse Carolyn Broderick à imprensa.

“Depois da corrida, também temos utilizado antibióticos profiláticos e estamos fazendo lavagens de pele, lavagens de ouvido, lavagens de olhos. Portanto, estamos tentando considerar todas as partes que possam ser essencialmente infectadas de forma semelhante para nossos nadadores de maratona”.

Estes quatro atletas também participaram na semana passada nas provas de triatlo individual masculino e feminino. A prova masculina, no entanto, foi adiada devido aos níveis de poluição do Sena.

Quatro australianos estão inscritos na lista de natação em águas abertas: Nick Sloman, Kyle Lee, Moesha Johnson e Chelsea Gubecka.

"Não sei exatamente o que os outros times estão fazendo", acrescentou Broderick, em meio a um debate que surgiu após a contaminação da belga Claire Michel, que competiu no rio. "Mas temos estado em contato com especialistas em doenças infecciosas e temos boas opiniões antes de nos envolvermos nisso para tentar minimizar o risco".

A Bélgica retirou-se da competição por equipes depois que Claire Michel, que participou na quarta-feira do triatlo individual feminino, foi infectada com a bactéria Escherichia coli (E. Coli), um bacilo membro da família das enterobactérias que geralmente habita no intestino de pessoas e animais. O Comitê Olímpico Belga, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre sua doença.

A prova feminina de natação em águas abertas de 10 quilômetros será realizada na quinta-feira, enquanto a masculina será realizada na sexta-feira.