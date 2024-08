Motorista de BMW que perseguiu e atropelou motociclista tem histórico de brigas no trânsito

Informações divulgadas pela Polícia Civil de Blumenau (SC) revelaram que o motorista de uma BMW suspeito de perseguir e atropelar um motociclista na última segunda-feira, dia 05 de agosto, tem histórico de se envolver em brigas de trânsito. Conforme publicado pelo G1, ele teria se envolvido em uma outra discussão há menos de 2 meses.

Segundo o delegado Bruno Fernando, a discussão em questão acabou evoluindo para injúrias e danos causados ao veículo da outra pessoa em um caso ocorrido no dia 22 de junho.

O homem, que fugiu após o atropelamento, não foi localizado até o presente momento e não teve sua identidade divulgada pelas autoridades.

Entenda o caso

Na madrugada da última segunda-feira (05), uma BMW modelo 118i atropelou um motociclista após uma perseguição de trânsito. A vítima, um homem de 38 anos, caiu próximo à calçada e teve escoriações pelo corpo. Toda ação foi registrada por uma câmera.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teve a intenção de atingir o homem e fugiu logo após a colisão, que aconteceu por volta das 00h20. Em relato, o motociclista conta que teria ultrapassado o carro em questão, parando em um posto de combustível no bairro Vila Nova logo em seguida. Ele foi surpreendido pelo motorista do veículo que parou no mesmo estabelecimento para reclamar sobre a ultrapassagem.

O motociclista então conta que o motorista, que parecia estar alcoolizado, passou a segui-lo até o momento em que o atingiu. Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender à ocorrência, mas mesmo após realizar diversas buscas na região em que ocorreu o atropelamento, não localizou o suspeito ou o carro envolvido no caso.

Segundo o investigador, com base no relato da vítima e nas imagens da câmera é possível afirmar que após a vítima sair do posto de combustível o motorista intencionalmente o perseguiu e atropelou.