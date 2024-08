‘Baralho do Crime’: saiba quem são os criminosos mais procurados da Bahia; um deles morreu em SP

Fábio dos Santos Nascimento, o 'Oito de Espadas' do 'Baralho do Crime' da Bahia, morreu em confronto com a PM no litoral de SP

A Secretaria de Segurança da Pública da Bahia (SSP-BA) atualizou seu catálogo com os criminosos mais procurados do estado. Chamado de “Baralho do Crime”, a lista traz informações como nome, apelido, área de atuação e foto dos foragidos da Justiça (veja mais detalhes abaixo). Um deles, que era apontado como o “Oito de Espadas”, morreu em confronto com a polícia no litoral de São Paulo, onde estava escondido.

O suspeito que morreu é Fábio dos Santos Nascimento, conhecido como “Fabão” e “Jiboia”, apontado como líder de uma facção criminosa que trafica drogas em bairros como Valéria, Castelo Branco e Vila Canária, em Salvador.

Na última segunda-feira (5), ele circulava em um carro blindado pela cidade de Guarujá, no litoral paulista, quando foi abordado por policiais militares. O homem reagiu e, durante uma troca de tiros, acabou sendo baleado.

“Fabão” foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a SSP-BA, com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores e munições. O homem tinha três mandados de prisão em aberto e, segundo a investigação, comandava de longe ataques a traficantes rivais na Bahia.

Outros integrantes do ‘Baralho do Crime’

Após a morte do “Oito de Espadas”, a SSP-BA atualizou a lista dos criminosos mais procurados. Confira abaixo:

‘Rei de Copas’

O novo “Rei de Copas” do baralho é Anderson Souza de Jesus, conhecido como “Buel”, que é suspeito de ser o principal fornecedor de armas para membros de uma facção que atua em Salvador e Região Metropolitana.

O suspeito, também chamado de “Cris” ou “Esquerdinha”, tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele também é apontado como o mandante de uma dezena de homicídios em cidades baianas.

A polícia acredita que ele esteja escondido no Rio de Janeiro e, por isso, uma operação conjunta é realizada em busca do criminoso.

Anderson Souza de Jesus, o "Rei de Copas", é procurado por fornecer armas para facções e também por ordenar dezenas de homicídios na Bahia (Divulgação/SSP-BA)

‘Dama de Copas’

Conforme a SSP-BA, Gutemberg Santana de Oliveira, o “Guduval”, ilustra a carta “Dama de Copas”. Ele é suspeito de ser o coordenador operacional de uma facção criminosa que distribui drogas para Salvador e outras cidades do recôncavo baiano, como Nazaré, Maragogipe e Saubara.

O homem tem mandados de prisão em aberto por homicídio, organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Ele é considerado o braço direito de Alan Santos Fonseca, o “Junior Pial” ou “JP”, que é o atual “Ás de Paus” do baralho.

Gutemberg Santana de Oliveira, o “Guduval”, é apontado como "Dama de Copas" no "Baralho do Crime" da SSP-BA (Divulgação/SSP-BA)

‘Valete de Copas’

Danilo José de Jesus Silva, o “Haroldo”, é apontado como o novo “Valete de Copas” do baralho. O homem é suspeito de liderar o tráfico de drogas no bairro Plataforma, em Salvador, principalmente nos locais conhecidos como Conjunto Senhor do Bonfim e Bariri.

De acordo com a SSP-BA, Haroldo aproveitou quando integrantes de facções rivais foram presos para reforçar a atuação do seu grupo nas regiões. Assim, ele promoveu ataques em bairros como Alto da Terezinha e Itacaranha, em Salvador, expandindo assim a atuação criminosa.

O homem já tinha aparecido no baralho, em 2017, mas na época era considerado o “Dois de Copas”. Agora, ele assumiu o “Valete de Copas”.

Danilo José de Jesus Silva, o “Haroldo”, agora assumiu a carta "Valete de Copas" do "Baralho do Crime" da SSP-BA (Divulgação/SSP-BA)

‘Dez de Copas’

Assumiu a carta “Dez de Copas” Anderson Silva Fagundes, conhecido como “Ralado”, que também é suspeito por envolvimento em tráfico de drogas.

Segundo a SSP-BA, o homem também é aliado de “Junior Pial” e tem mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas, com atuação principalmente no bairro Valéria, em Salvador, e na região de Maragogipe, no recôncavo.

Anderson Silva Fagundes, conhecido como “Ralado”, é o novo "Dez de Copas" do "Baralho do Crime" (Divulgação/SSP-BA)

‘Três de Copas’

Por fim, o “Baralho do Crime” traz Judson Santos de Oliveira, o “Leozinho”, como a carta “Três de Copas”. Segundo a SSP-BA, o homem atua com tráfico de drogas na cidade de Vitória na Conquista, na região sudoeste do estado, e tem mandados de prisão em aberto. Ainda não há informações sobre qual é o seu paradeiro atual.

Judson Santos de Oliveira, o “Leozinho”, ocupa a carta "Três de Copas" no "Baralho do Crime" (Divulgação/SSP-BA)

