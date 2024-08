Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles após conquistar o ouro na final do solo

A brasileira Rebeca Andrade se consagrou a grande campeã na final individual do solo nas Olimpíadas de Paris 2024. Na prova, que foi a última final disputada pela ginasta nessa edição das Olimpíadas, a brasileira superou a norte-americana Simone Biles e saiu com a medalha dourada no peito.

ANÚNCIO

Após uma rotina contagiante no solo, a brasileira conseguiu nota final de 14.166, mas como foi a segunda ginasta a se apresentar precisou aguardar pelas demais competidoras. Biles se apresentou na segunda rotação e acabou perdendo décimos preciosos ao sair da área delimitada do tablado por duas vezes. A confirmação do ouro veio somente após a apresentação de Jordan Chiles, segunda norte-americana da disputa e última ginasta a se apresentar.

Ao receber a medalha de ouro, Rebeca foi surpreendida pela atitude das norte-americanas, que reconheceram sua vitória e a reverenciaram no pódio. A imagem foi compartilhada por diversos internautas e já se tornou um dos registros mais emblemáticos destas olimpíadas.

Disputa de gigantes

A disputa entre Rebeca e Simone Biles foi um dos assuntos mais comentados durante os dias de prova da ginástica artística em Paris. Consideradas as duas maiores ginastas da atualidade, a brasileira e a norte-americana foram destaque em suas participações ao longo dos jogos, colecionando medalhas em quase todas as finais disputadas.

O primeiro embate veio na final por equipes, que terminou com as norte-americanas conquistando o ouro e as brasileiras trazendo uma medalha história para a ginástica artística do país, com o bronze.

Na sequência, as duas ginastas se enfrentaram novamente na disputa pelo pódio do individual geral. Com boas apresentações nos quatro aparelhos, Rebeca Andrade ficou com a prata, enquanto Simone Biles conseguiu uma pontuação excelente no solo e no salto que garantiram seu ouro apesar de um erro grave nas barras assimétricas.

Depois foi a vez da disputa no salto, aparelho de destaque das duas ginastas e no qual poderíamos ver um salto inédito de Rebeca. Optando por não realizar o novo salto, a ginasta brasileira conseguiu dois saltos excelentes, mas ainda assim não conseguiu bater a nota de Simone Biles e ficou com sua segunda prata nesta edição dos jogos olímpicos.

ANÚNCIO

A trave de equilíbrio, disputada na manhã desta segunda-feira, dia 05 de agosto, não foi o melhor aparelho das duas ginastas, que ficaram de fora do pódio com Rebeca Andrade na quarta posição e Simone Biles na quinta, após uma queda do aparelho.

Para fecha a disputa, as duas apresentaram suas rotinas no solo, levantando a Bercy Arena. Depois de duas saídas da norte-americana, que pisou fora do tablado, o ouro de Rebeca veio, a tornando a atleta brasileira com o maior número de medalhas em uma edição das Olimpíadas.