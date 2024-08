Os presidentes Boric e Lula se reunirão em La Moneda no meio da polêmica reeleição de Maduro

Embora o Chile não tenha sido um dos signatários da declaração conjunta dos governos do Brasil, Colômbia e México, em relação à última eleição presidencial na Venezuela e ao apelo ao governo de Nicolás Maduro para que torne públicas as atas que supostamente o declaram vencedor, fez parte do seu conteúdo e da necessidade de uma verificação imparcial dos resultados.

No entanto, apesar do apelo dos países da região, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela ratificou na última sexta-feira Maduro como vencedor das eleições, com 51,95% dos votos, em comparação com os 43,18% obtidos pelo candidato opositor Edmundo González e após a apuração de 96,87% das atas. No entanto, estas não foram tornadas públicas como solicitado.

É neste cenário que o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega ao Chile para uma visita oficial de dois dias em 5 e 6 de agosto, depois de ter que adiá-la em maio devido às inundações em seu país.

Embora a agenda oficial não inclua o tema da Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicou que "os dois presidentes também devem se concentrar no processo de integração na América do Sul, além das questões regionais e multilaterais", sendo praticamente inevitável abordar a situação que afeta o governo de Nicolás Maduro, que depois das eleições tem enfrentado uma onda de protestos que já deixou pelo menos 16 mortos e milhares de detidos.

Segundo o que foi publicado pelo El País, o que os presidentes esperam Lula; Gustavo Petro, da Colômbia e Andrés López Obrador, do México, que teriam "afastado o chileno Gabriel Boric por manter uma confrontação muito direta e pública com Maduro", é promover uma negociação imediata onde "os resultados sejam detalhados e que Edmundo González e o presidente venezuelano se sentem para conversar", deixando de fora das "conversas Maria Corina Machado, a líder incontestável da oposição, que, após ser vetada pelas instituições controladas pelo chavismo, designou González para participar em seu nome".

Visita oficial

A chegada do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua delegação ministerial ao Chile está programada para domingo, enquanto as atividades oficiais começarão na segunda-feira de manhã, quando o Presidente brasileiro depositar uma oferenda floral no Monumento Bernardo O'Higgins, e em seguida receber as honras na Praça da Constituição do Regimento Escolta Presidencial N°1 Granadeiros do Exército e ser saudado pelo Presidente Gabriel Boric.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, posteriormente, ambos os chefes de estado entrarão no Palácio de La Moneda para as honras da Guarda do Palácio e o Chefe de Estado do Chile fará um tour pela La Moneda, para depois realizar "uma reunião privada entre os dois chefes de estado", além de uma reunião entre as respectivas delegações.

À tarde, ambos presidentes participarão do encerramento do Fórum Empresarial Chile - Brasil, organizado pela Sociedade de Fomento Fabril (Sofofa) e pela embaixada brasileira.

Na terça-feira, os líderes Boric e Lula assinarão um acordo de Cooperação Espacial no Museu Aeronáutico da Força Aérea do Chile, em Cerrillos.

Durante a visita, as delegações assinarão cerca de 20 acordos de cooperação em temas como segurança, saúde, comércio, cultura, ciência e turismo.