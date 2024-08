Nadadora paraguaia é expulsa das Olimpíadas após ir à Disney sem permissão

A nadadora paraguaia Luana Alonso foi convidada a se retirar da Vila Olímpica após realizar uma visita não autorizada à Disney Paris. Conforme publicado pelo GE, a decisão do Comitê Olímpico do Paraguai (COP) considerou que a atitude da atleta causou um “ambiente inadequado para a delegação paraguaia”. O comunicado oficial foi divulgado pela chefe de missão do COP, Larissa Schaerers.

No comunicado, ela afirma: “A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”.

Luana Alonso fez sua segunda participação nos Jogos Olímpicos durante a edição de Paris 2024. A primeira participação foi aos 17 anos, nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A nadadora competiu na prova dos 100 metros borboleta e foi eliminada na primeira bateria após terminar a competição na sexta posição.

Aposentadoria anunciada

Por meio de suas redes sociais, a nadadora declarou que estava se aposentando das competições logo após encerrar sua participação nos jogos. Em declaração, Luana Alonso disse:

“Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não é adeus, é até breve”.

Nascida em 2004, a nadadora começou a competir regularmente no time de natação da Universidade Metodista de Dallas, no Texas, onde mora até hoje. Em pouco tempo ela se tornou uma das principais nadadoras do Paraguai, destacando-se em competições nacionais e internacionais.

Apesar disso, sua ligação com os EUA foi um motivo de reclamação por parte do presidente do Comitê Olímpico do Paraguai, Camilo Pérez. “A Luana quer representar os Estados Unidos, mas veio aqui como paraguaia, não foi por ter atingido um certo tempo ou uma certa marca. Tem de treinar muito mais, porque para representar os Estados Unidos tem de fazer tempos que nunca conseguiu. Retirar-se da Vila Olímpica não é um ato normal, é um grave caso de indisciplina”, afirmou o presidente.