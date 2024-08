Criança e casal morrem após carro cair em córrego em Caraguatatuba (SP)

Um casal e uma criança de cerca de 3 anos morreram na manhã desta segunda-feira (5) após o veículo em que estavam cair em um córrego em Caraguatatuba, litoral de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para a ocorrência na Rua Luiz Lyria Lopes por volta das 7h. Conforme a imagem, é possível observar o veículo dentro do córrego com as duas rodas para cima.

As vítimas, um casal que não teve a identidade divulgada, e uma menina de cerca de 3 anos, segundo os bombeiros, morreram no local.

*Com informações de ‘Metrópoles’.

Morre jogador de futebol mirim baleado na cabeça em baile funk em SP; vídeo mostrou confusão

O jogador de futebol mirim Kleyton Diogo Ferreira Alves, de 16 anos, que foi baleado na cabeça durante uma confusão em um baile funk no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, não resistiu e morreu. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB) desde o dia 28 de julho, mas teve a morte cerebral confirmada nesta segunda-feira (5).

O adolescente foi baleado durante uma discussão entre agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e pessoas que participavam do baile funk. Além de Kleyton, outras três pessoas acabaram feridas por tiros. Um vídeo mostrou a confusão (assista abaixo):

O vídeo mostra quando uma correria começou no baile funk, que era realizado na Rua Feira Nova. Testemunhas contaram que agentes da GCM chegaram pelos dois lados, usando gás lacrimogêneo para dispersar os presentes. Em alguns trechos, guardas aparecem discutindo com populares e até apontando armas para eles.

Na ocasião, a Prefeitura de Guarulhos informou que a GCM foi acionada por moradores que reclamavam do som alto e, no local, “os agentes foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que arremessaram pedras e outros objetos contra eles”.