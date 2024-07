VÍDEO: Confusão no fim de baile funk termina com jogador de futebol mirim baleado na cabeça, em SP

Confusão no fim de baile funk termina com adolescente baleado na cabeça, em Guarulhos, em SP; outro rapaz foi ferido na perna

Um baile funk terminou em confusão no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite do último domingo (28). Um adolescente de 15 anos, que é jogador de futebol mirim, foi atingido por um tiro na cabeça e segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Além dele, outro rapaz foi ferido em uma das pernas. Familiares das vítimas afirmam que os disparos ocorreram durante uma ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para dispersar os presentes no evento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão. Veja abaixo:

O vídeo mostra quando uma correria começou no baile funk, que era realizado na Rua Feira Nova. Testemunhas contaram que agentes da GCM chegaram pelos dois lados, usando gás lacrimogêneo para dispersar os presentes. Em alguns trechos, guardas aparecem discutindo com populares e até apontando armas para eles.

Testemunhas disseram que quatro pessoas foram baleadas, mas a Prefeitura de Guarulhos confirmou que foram duas. Entre elas o adolescente de 15 anos, identificado como Cleiton Alves, que está internado na UTI do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB), e um outro rapaz que levou um tiro em uma das pernas. Ele foi atendido na mesma unidade de saúde.

Ainda segundo a administração municipal, a GCM foi acionada por moradores que reclamavam do som alto e, no local, “os agentes foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que arremessaram pedras e outros objetos contra eles”.

“Momentos depois, em uma mata longe do alcance da GCM, uma pessoa informou que havia sido baleada na perna, não sabendo explicar de onde partiu o tiro. Socorrida pelo Samu, ela foi levada ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso com ferimentos leves, sem risco de vida”, disse a prefeitura.

“Mais tarde a GCM foi informada que outra pessoa chegou ao mesmo hospital após ter levado um tiro na cabeça levada por populares, que não se identificaram, apenas deixaram o jovem no local e saíram. Essa vítima se encontra internada na UTI em estado grave”, ressaltou a administração municipal.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio no 4° Distrito Policial de Guarulhos, que analisa as imagens para descobrir as circunstâncias da confusão e de onde partiram os tiros.