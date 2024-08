Após nota polêmica para Rebeca Andrade, árbitra tira foto com medalha de ginasta chinesa

A final da trave de equilíbrio na ginástica artística feminina foi a única das finais desta edição dos Jogos Olímpicos que terminou com a brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles fora do pódio. No entanto, segundo o Portal Metrópoles, outro detalhe está chamando a atenção.

Responsável por dar uma nota polêmica à brasileira, a árbitra-chefe chinesa Qiurui Zho foi vista tirando fotos com a medalha de prata conquistada pela ginasta chinesa Zhou Yaqin na final do aparelho disputada na manhã desta segunda-feira, dia 05 de agosto.

Nas imagens, que foram compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que a medalhista de prata e outras atletas da delegação chinesa aparecem lado a lado com a juíza nos bastidores da competição.

Apesar de fazer uma boa sequência na trave e não sofrer quedas no aparelho, Rebeca terminou a competição com a nota de 13.933, que a deixou na quarta colocação. A nota deixou a comissão brasileira insatisfeita e o público também reclamou, visto que a brasileira não sofreu quedas ou graves desequilíbrios no aparelho. A chinesa, Zhou Yaqin, conquistou a prata com nota de 14.100.

Manhã marcada por quedas e notas baixas

A final da trave de equilíbrio foi marcada por uma série de quedas e pelo pódio sem as ginastas mais aclamadas da competição. Com duas brasileiras na disputa pelo ouro, o Brasil não teve um bom começo de manhã na disputa. Júlia Soares, que tem em sua série um elemento de entrada na trave que leva seu nome, sofreu uma queda do aparelho e terminou na sétima colocação.

Rebeca Andrade, por sua vez, não teve quedas, mas teve uma nota inferior à da classificação devido à falta de conexão entre os elementos apresentados na trave e pequenos desequilíbrios.

Quem também não foi bem na prova foi a norte-americana Simone Biles, que sofreu uma queda e terminou na quinta colocação. A desejada medalha de ouro ficou nas mãos de Alice D’Amato, seguida pela chinesa Yaqin Zhou com a medalha de prata e pela também italiana Manila Esposito com o bronze.