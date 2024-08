Silvio Santos segue internado sob esquema de “blindagem total” do hospital Albert Einstein

O comunicador Silvio Santos segue recebendo cuidados médicos no Hospital Albert Einstein. Internado desde quinta-feira (1), o apresentador permanece na unidade. Conforme publicado pelo O Globo, apesar da assessoria do SBT confirmar a internação, informações detalhadas sobre o estado de saúde de Silvio não foram reveladas.

No entanto, conforme apuração realizada pelo O Globo, o estado de saúde do apresentador inspira cuidados da equipe médica. Por conta disso, a condução clínica do caso foi assumida pela direção do hospital e segue um esquema de “blindagem total”. As informações da reportagem foram disponibilizadas por uma fonte que acompanha a internação do apresentador.

Inicialmente, o SBT revelou que o comunicador compareceu à unidade de saúde para realizar exames de imagem, como parte de sua recuperação de um quaro de H1N1, no entanto, ele não deixou o hospital devido a uma nova condição de saúde.

Até o momento, a assessoria do SBT não revelou novidades sobre o quadro de saúde do apresentador.

Internação para exames

Em declaração, o SBT afirmou que Silvio Santos foi ao hospital para fazer um exame de imagem, após realizar um Raio X em casa. Segundo a assessoria, ele permanece internado apenas para realização de exames clínicos.

“Silvio Santos está bem. Voltou para fazer exames de imagem, pois fazem o Raio X em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital”, afirma a nota da assessoria.

Há duas semanas atrás, o apresentador, que tem 93 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein para tratar de um quadro de H1N1. A nota oficial da emissora foi lida ao vivo pela apresentadora Michelle Barros. Ele teve alta no dia 20 de julho.

Até o momento, as filhas de Silvio também não comentaram o estado de saúde do pai, que foi afastado da TV em setembro de 2022.