Jovem é apreendido no litoral de São Paulo com itens nazistas após aviso da embaixada dos EUA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Itanhaém, litoral de SP, suspeito de planejar um ataque. Durante a abordagem, ele teria oferecido resistência durante a abordagem da Polícia Civil, chamando um dos agentes de “preto nojento”.

Na casa do adolescente, localizada no bairro Ivoty, as autoridades encontraram duas pistolas, três facas e objetos com símbolos nazistas, além de livros de Adolf Hitler.

De acordo com texto do g1, agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém foram até o local após serem comunicados pela embaixada dos Estados Unidos, que monitorava o menor nas redes sociais.

Segundo a matéria, o policial que sofreu a ofensa prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira (2). O ato de injúria racial foi acrescentado ao boletim de ocorrência sobre o caso.

O adolescente foi levado à DIG de Itanhém para registro de ocorrência e em seguida será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.

Anotações nazistas

Além das armas apreendidas, foi encontrado na casa do adolescente um quadro a bandeira dos Estados Confederados dos Estados Unidos, dois livros de autoria de Hitler e um capacete com as insígnias da ‘SS’.

Em cadernos apreendidos, foram encontradas frases como “F*-se quantos morrerem. Quanto mais, melhor”; “White power (‘poder branco’, em inglês) e “Morte aos judeus”.

Segundo o advogado criminal Mario Badures em entrevista ao site, a Lei 7.716/1989 classifica como crime a incitação à discriminação nazismo.