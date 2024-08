Homem, que persegue a ex-namorada há 7 anos, arremessa explosivo em frente ao trabalho dela

Um atentando com explosivos foi realizado contra uma mulher por seu ex-companheiro, que a persegue desde o término do relacionamento há 7 anos. Conforme publicado pelo G1, o homem arremessou um artefato explosivo na frente do pet shop de sua ex-namorada logo no início da manhã da última quinta-feira, 01 de agosto. O caso foi registrado em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Após a explosão, a dona do estabelecimento optou por registrar um novo boletim de ocorrência contra o homem. O caso foi registrado como stalking, dano com uso de explosivos e descumprimento de medida protetiva.

A mulher já possui uma medida protetiva contra o suspeito, sendo que esta foi registrada após o término do relacionamento entro os dois, que durou apenas dois meses. Além disso, ela também é acompanhada por uma patrulha contra violência doméstica na cidade.

A polícia segue investigando o caso

Em seu depoimento, a mulher revelou que não se feriu na explosão por ter conseguido correr a tempo. Ela estava a apenas alguns metros de onde o explosivo caiu e destruiu completamente um vaso de plantas que decorava a frente do estabelecimento. Os vestígios foram recolhidos e levados para perícia. O caso em questão segue sob investigação da Polícia Militar, que realiza as buscas pelo suspeito.

Segundo a empresária, as perseguições do ex-namorado começaram há sete anos. Os dois tiveram um breve relacionamento e após o término ela se casou com outra pessoa. Neste período o ex-companheiro começou com as perseguições.

A vítima ainda relatou que recebe diversas ameaças feitas por mensagem e que o homem aparece constantemente no pet shop administrado por ela, apesar de possuir uma medida restritiva que o proíbe de se aproximar da mulher devido às denúncias previamente realizadas por ela.