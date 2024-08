Governo de São Paulo manifesta interesse em sediar abertura da Nascar em 2026

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, manifestou o interesse em trazer para a cidade de São Paulo a abertura de uma das mais tradicionais corridas do automobilismo norte-americano, a Nascar.

A cidade de São Paulo já recebe provas internacionais em Interlagos, como a Fórmula 1 e outras, além da Nascar Brasil, e agora parte para atrair para o calendário de eventos da cidade outra corrida que tem grande potencial de público e geração de empregos.

“Estamos sempre em busca das melhores atrações para São Paulo, que possam trazer turistas, além da atração de investimentos e geração de empregos. Contamos com um autódromo que é referência para o esporte e temos tudo para fazer um grande evento”, afirmou o governador durante encontro com Tom Dannemiller, representante da marca no Brasil, quando formalizou o interesse em sediar a prova.

Apenas o Grande Prêmio de Fórmula 1 gera 15 mil empregos diretos e indiretos e representa um impacto econômico de quase R$ 1 bilhão nas contas do governo estadual, de acordo com a Secretaria de Turismo.

Nos Estados Unidos, a Nascar é o segundo esporte profissional com mais público, só pendendo para a NFL (futebol americano), com corridas transmitidas pela TV para mais de 150 países.