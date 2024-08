Gohan é imune aos feitiços do vilão de Dragon Ball Daima? Imagem do filho de Goku surpreende

Após uma análise profunda do trailer mais recente de Dragon Ball Daima, muitos fãs da obra de Akira Toriyama acreditam ter visto o Gohan.

No entanto, ao contrário do que acontece com o resto dos personagens, que se tornam pequenos (ou crianças), o filho de Goku aparece com seu tamanho normal, como um jovem adulto.

Esse não é o único detalhe: a cor do cabelo revela uma transformação impressionante e suas roupas, se confirmadas, prestam uma homenagem impressionante à primeira aparição de Gohan nas histórias de Dragon Ball.

Acompanhe-nos nesta análise dos detalhes, para nos aprofundarmos nesta teoria, que, além de saber se é verdadeira, nos ajuda a nos entreter enquanto esperamos o lançamento de Dragon Ball Daima, do qual já informamos que tem data e hora de lançamento no Japão.

O Gohan é o personagem misterioso em Dragon Ball Daima?

No minuto 00:52 do trailer mais recente (abaixo deixamos a imagem e o vídeo para confirmar), aparece um guerreiro que tem vários elementos que o relacionam com Gohan.

A mecha de cabelo gris é um sinal de que é o Gohan no Modo Besta. Há dúvidas sobre a cor da pele, que parece rosa, mas pode ser reflexo da luz.

O mais emocionante é o traje dele, que tem as mesmas cores da primeira aparição do filho do Goku, no primeiro episódio de Dragon Ball Z, quando ele era apenas um bebê.

Gohan? Dragon Ball Daima

O que tudo isso significa? Gohan é imune ao feitiço dos vilões? Pode não ser uma questão de magia, mas sim do desejo de Shenlong através das Esferas do Dragão, já que quando o filho de Goku foi pedido, ele não estava na Terra.

É possível que seja outra versão de Gohan em outro universo ou simplesmente um guerreiro parecido. O leque de possibilidades é amplo sobre a identidade deste personagem.

Confirmaram a data e hora exata para a transmissão do primeiro episódio de Dragon Ball Daima.

De acordo com o que informa SupaChronicles, será no domingo, 6 de outubro, às 9h00 no Japão. Ou seja, se respeitarem a ideia de que será lançado ao mesmo tempo para todo o mundo, deveríamos ter o primeiro episódio de Dragon Ball Daima no sábado, às 20h00.

Para esta estreia, organizaram um evento no qual convidaram Masako Nozawa, a voz de Goku no Japão.