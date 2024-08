VÍDEO: Homem aponta arma para estudantes ao separar briga perto de escola, no litoral de SP

Um vídeo mostra o momento em que um homem apontou uma arma para estudantes ao tentar separar uma briga perto de uma escola municipal, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele apareceu, inclusive, mirando contra a cabeça de uma das adolescentes envolvidas na confusão. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação, diz que vai registrar um boletim de ocorrência para a devida apuração do caso.

Veja as imagens abaixo, divulgadas pela “TV Tribuna”:

A briga envolvendo duas adolescentes, de 13 anos, ocorreu na manhã de quarta-feira (31), nas proximidades da Escola Municipal Jacob Andrade Câmara, no bairro Vila Fátima. As imagens mostram as duas garotas trocando tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, sendo que a cena era acompanhada de perto por outros menores.

Em um determinado momento, o homem aparece segurando uma arma e mirando na direção das estudantes. As duas ficaram espantadas com a cena e pararam com a briga, enquanto ele continuou as ameaçando com a pistola.

A prefeitura destacou que o caso ocorreu fora das dependências da unidade de ensino e esclareceu que o homem não tem nenhuma ligação com a escola. As adolescentes envolvidas na briga e seus responsáveis foram convocados pela direção para esclarecimentos e receberão apoio do Núcleo de Cultura e Paz.

A administração municipal ressaltou que pedirá que as autoridades policiais tomem providências em relação ao homem que estava armado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que ainda não encontrou registros sobre a ocorrência, mas, ao ter ciência das imagens, reforçou que a polícia vai sim investigar o ocorrido.

Arma de brinquedo

Ao site G1, a esposa do homem que apareceu armado disse que se trata de uma pistola de airsoft, usada em um tipo de jogo que simula operações policiais com armas de pressão. Sendo assim, se tratava de uma arma de brinquedo.

A mulher ressaltou que as brigas entre estudantes são comuns na região e, ao ver a cena, o marido decidiu pegar a pistola apenas para dispersar a confusão e evitar que as menores envolvidas se machucassem. “Tudo não passou de um mal-entendido e estamos muito mal. Ele mesmo está arrependido de ter se alterado e tido essa conduta”, disse ela.