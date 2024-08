Quem é o Rei da Cebola, filho do ex-deputado preso por lavagem de dinheiro

O empresário Xinxa Góes de Siqueira, conhecido como Xinxa, o rei da Cebola, foi preso na última quarta-feira, dia 31 de julho, sob suspeita de chefiar uma quadrilha de lavagem de dinheiro, agiotagem e sonegação fiscal. Conforme publicado pelo G1, ele foi preso pela Polícia Federal, responsável pelas investigações do esquema que teria movimentado aproximadamente R$70 milhões.

Em suas redes sociais, Xinxa ostentava carros e passeios luxuosos, além de cavalos de raça e gotos com diversas celebridades. Ele é filho do ex-deputado estadual Apolinário Siqueira e tem como negócio principal uma transportadora de produtos de hortifrúti, a “Xinxa, o Rei da Cebola”, que fica no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa).

Registrada na Junta Comercial de Pernambuco como Essencial Transportadora & Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda e está em atividade desde 21 de novembro de 2008. Desta forma, a vida de luxo ostentada por ele chamou atenção da Polícia Federal, conforme declaração do delegado Márcio Tenório. Em participação no Podcast GS, Xinxa revelou ser filho do proprietário de terras, produtor de cebolas e ex-deputado estadual Apolinário Pessoa de Siqueira, já falecido. Entre os 21 filhos do ex-deputado, ele foi o escolhido para herdar o apelido que acompanha a família por gerações.

Ostentando nas redes sociais

Em diversas publicações feitas em seu perfil no Instagram Xinxa, que se apresenta como “Chelsea”, costumava postar fotos ao lado de carros de luxo, como Ferrari, Porsche, Range Rover e uma Mercedes-Benz. Um dos carros mais publicados por ele é uma Ferrari vermelha apelidada de “a dama de vermelho”. Segundo as investigações, ele mantinha uma loja de carros luxuosos em Fortaleza, que era registrada em nome de outra pessoa.

Ao todo, na ação da Polícia Federal, foram apreendidos 24 veículos de alto padrão avaliados em mais de R$30 milhões, e seis cavalos de raça com valor estimado de R$10 milhões. Outro crime investigado é o empréstimo e aluguel de armas, sendo que o empresário possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador. Até o momento, sua defesa não se pronunciou.