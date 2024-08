Resultado da Lotomania 2654: veja os números sorteados

A Lotomania desta quarta-feira está com prêmio acumulado e promete pagar ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Confira as 20 dezenas da Lotomania desta quarta-feira, 31 de julho:

03, 07, 08, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 48, 49, 53, 62, 63, 67, 72, 75, 77, 79, 91

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO DE SEGUNDA

Nenhum apostador acertou as vinte dezenas da Lotomania no sorteio da última segunda-feira, de acordo com a Caixa. Seis apostas, no entanto, fizeram 19 pontos e cada uma delas vai levar para casa R$ 32.190,17.

Foram premiados ainda os apostadores que acertaram 18 e 17 números. Foram, respectivamente, 47 apostas com R$ 2.568,37 e 466 apostas com R$ 259,04.

COMO APOSTAR NA LOTOMANIA

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve preencher o volante de 100 números com 50 dezenas escolhidas e ganha o prêmio principal se acertar 20 números. Também são premiadas as apostas que acertarem 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.