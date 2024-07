Restituição do IR: 3º lote será pago nesta quarta-feira

Quem possui imposto de renda a restituir podem ser contemplados no 3º lote, que será pago nesta quarta-feira pela Receita Federal. Ao todo 6 milhões de contribuintes que receberão um valor total de R$ 8,5 bilhões neste lote.

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessara página da Receita Federal e clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em ‘Consultar a Restituição’.

Pelo aplicativo da Receita Federal também é possível consultar as informações sobre a restituição do imposto de renda e a situação de um CPF.

No terceiro lote desta quarta-feira, parte do montante pago será para um grupo com prioridade no recebimento, como idosos de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda será o magistério.

Quem optou por restituição via PIX ou utilizou a declaração pré-preenchida também se rão prioridades na restituição do terceiro lote do IR.

Confira o calendário de restituição da Receita Federal:

1º lote: 31 de maio (PAGO)

2º lote: 28 de junho (PAGO)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro