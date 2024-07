Olimpíadas: nome de Rebeca Andrade é utilizado em golpe do WhatsApp; veja

Rebeca Andrade, que conquistou o bronze na ginástica artística por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, utilizou seus Instagram durante a madrugada para informar que estão se passando por ela para aplicar golpes em seus familiares.

Na imagem publicada nos stories da rede social a atleta escreveu:

“Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp! Por favor, não mandem dinheiro pra ninguém”.

Conhecido como ‘golpe do falso familiar’, o golpista se passou por Rebeca e pediu uma transferência de R$ 300, alegando que seria para pagar a comemoração após o terceiro lugar no pódio.

Na mensagem de alerta, Andrade também informa que são 4h em Paris. “4h da manhã aqui. Eu não mudei de número. Não sou eu”.

Confira a imagem:

Nome de Rebeca Andrade é utilizado em golpe do WhatsApp; veja Imagem: Instagram (@rebecarandrade)

Brasil conquista medalha em Ginástica Artística pela primeira vez nas Olimpíadas

A luta pelas medalhas na competição por equipes em Ginástica Artística feminina trouxe um título histórico para o Brasil, resultando em sua 3ª colocação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares foram as responsáveis pela ocupação no pódio, somando 164.497 pontos totais nesta terça-feira (30).

A equipe italiana levou o segundo lugar, somando 165.494 na pontuação. Já o ouro, ficou para os Estados Unidos, que terminou com 171.296 pontos.

A seleção feminina brasileira de Ginástica Artística também contou com outro marco inédito durante a disputa no Mundial da Antuérpia no ano passado, trazendo pela primeira vez a prata para a casa. Como sequência no legado, o grupo colecionou mais uma medalha histórica, desta vez, o bronze pelas Olimpíadas.