Ninguém mais se inscreveu: Kamala Harris é potencialmente a candidata do Partido Democrata

Não é surpresa, mas agora é oficial: a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é a única candidata à Casa Branca que se qualificou para competir pela indicação presidencial democrata, anunciou o Comitê Nacional em um comunicado na terça-feira.

Em apenas um mês, cheio de controvérsias e tensões, os Democratas testemunharam o desastre de Joe Biden no debate contra Trump; o acalorado debate para substituí-lo; um atentado contra a vida de Donald Trump; o Presidente dos Estados Unidos renunciou à campanha de reeleição e agora o Comitê Nacional libera oficialmente o caminho para a vice-presidente buscar a indicação de seu partido sem enfrentar oposição.

Por que não foram apresentados mais candidatos?

De acordo com as regras do partido, um candidato pode concorrer à nomeação apresentando uma declaração de candidatura notarizada, cumprindo os requisitos legais para ser presidente e obtendo as assinaturas eletrônicas de pelo menos 300 delegados, com um máximo de 50 assinaturas da mesma delegação.

Apenas uma candidata atendeu a esses critérios: seu nome é Kamala Harris, ela tem 59 anos e contava com o apoio de 3.923 delegados.

Como será o processo para oficialmente escolher Harris?

Harris agora enfrentará uma votação pelos delegados da Convenção Nacional do partido, que oficialmente ratificarão o candidato em um novo procedimento de votação online adotado na semana passada.

A votação começará na quinta-feira, 1 de agosto e terminará quatro dias depois, conforme declarado no anúncio.

Os votos a favor de qualquer candidato que não seja Harris serão contados como ‘presente’. De acordo com uma pesquisa da Associated Press, Harris foi a escolha esmagadora dos delegados da convenção para substituir Biden como porta-estandarte do partido e enfrentar o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

De acordo com a NBC News, a votação antecipada está relacionada a uma questão legal: registrar-se antes de 7 de agosto no estado de Ohio e evitar o risco de não aparecer na cédula para as eleições presidenciais de novembro.

Pela mesma razão, a campanha de Harris anunciou que eles irão comunicar o nome do candidato a vice-presidente antes dessa data.

Apesar da votação antecipada para escolher o candidato, os delegados se reunirão conforme planejado desde 19 de agosto na Convenção Nacional Democrata em Chicago. O partido realizará uma votação simbólica estado por estado no salão da convenção, seguida por discursos de aceitação de Harris e seu companheiro de chapa.