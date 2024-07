Inscrições para cursos de capacitação profissional do Instituto Proa terminam nesta quarta

Estudantes do Proa

Terminam nesta quarta-feira, dia 31 de julho, as inscrições para os cursos de capacitação profissional em tecnologia e programação do Instituto Proa, na Grande São Paulo. Conforme publicado pelo G1, o projeto disponibiliza 150 vagas destinadas a estudantes de 17 a 22 anos que cursam ou concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino, e residem nas cidades da Grande São Paulo.

O curso ofertado será realizado em dois turnos, sendo eles manhã (09h às 13h) e tarde (14h às 18h), e durante o período os estudantes receberão o material necessário para participarem das aulas. Os inscritos receberão um notebook emprestado, plano de dados, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para participar das aulas realizadas pelo projeto.

Ao todo, serão seis meses de curso na modalidade semipresencial, sendo que às terças e quintas-feiras as aulas são realizadas de forma presencial no Senac Lapa Tito.

Turmas anteriores revelaram talentos

Ainda conforme a publicação, o curso apoia os candidatos em uma série de habilidade secundárias, também conhecidas como softskills. Conforme fala de Isabella Vieira Rosseto, ex aluna do projeto, ao G1, o Proa não se manteve somente no ensino das técnicas de programação, passando também, a ensinar comunicação e habilidades comportamentais necessárias para atuação profissional.

Atualmente, Isabella trabalha no Banco Pan e afirma que foi graças ao projeto que conseguiu ter clareza sobre seu futuro profissional e até mesmo conquistar seu primeiro emprego na área de tecnologia.

“O Proa abriu meus olhos e diversas portas, foi por meio dele que consegui meu primeiro emprego na área de tecnologia”, revela a jovem.

Para se inscrever e pleitear uma das vagas destinadas ao projeto, os candidatos devem acessar o portal do Proa e realizar a inscrição até hoje.