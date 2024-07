Funcionário de inteligência dos EUA afirma que a Rússia usará propaganda para apoiar Trump

A inteligência dos Estados Unidos acredita que a Rússia fará esforços para apoiar Donald Trump nas próximas eleições e deixar de lado a possível candidata democrata, Kamala Harris, conforme afirmou um funcionário de inteligência em uma coletiva de imprensa.

ANÚNCIO

Interesse da China e do Irã nas eleições dos EUA

O funcionário acrescentou que, embora a China não tenha um interesse absoluto nas eleições americanas, o Irã tentará se opor a Trump, enquanto a China poderá tentar interferir nas corridas do Congresso.

“A chamada, feita pelo Foreign Malign Influence Center um dos poucos braços do governo dos Estados Unidos dedicado a combater as campanhas de propaganda estrangeira, foi baseada em um alerta da agência sobre campanhas de propaganda estrangeira publicado na segunda-feira à tarde”, acrescentou a NBC News em seu site.

A Rússia prefere Donald Trump como presidente dos EUA

O funcionário disse que a investigação é o sinal mais claro, até agora, de que os EUA acreditam que Trump continua sendo o candidato favorito da Rússia, mesmo depois do presidente Joe Biden abandonar a corrida e Harris se tornar a possível candidata democrata.

A NBC News enviou um e-mail para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, mas não obteve resposta. Enquanto um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse em uma conferência de imprensa em Pequim que "a China nunca interferiu, nem interferirá, nas eleições dos Estados Unidos".

O que disse o Irã a respeito?

No turno do Irã perante as Nações Unidas em Nova York, o país disse ao Wall Street Journal: "O Irã não participa de nenhum objetivo ou atividade destinada a influenciar as eleições americanas", acrescentando que as acusações são "operações psicológicas projetadas para artificialmente animar as campanhas eleitorais".

O Foreign Malign Influence Center está localizado sob o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, o principal centro de troca de informações coletadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos.