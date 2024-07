Feirante idoso agredido com socos e empurrões era perseguido há 5 dias, segundo família

Um idoso feirante e agricultor, de 75 anos, foi agredido a socos e empurrões por um homem em 15 de julho, conforme imagens resgatadas pelo g1 na última terça-feira (30). Segundo uma filha da vítima, seu pai era perseguido pelo suspeito há cinco dias e foi agredido por sete vezes. O caso aconteceu em Quixadá, interior do Ceará.

Nas imagens registradas, o acusado avança sobre o idoso, que revida o ataque. Em seguida, o agressor derruba a motocicleta do feirante no chão e o ataca. A vítima ficou com hematomas e fez um boletim de ocorrência contra o homem.

“Foram vários socos, houve lesão corporal. Ele fez exame de corpo de delito. Por sorte, por Deus, ele não teve um traumatismo craniano devido ao empurrão que ele deu nele, jogou ele no chão com soco e tudo”, contou a filha da vítima ao g1.

Segundo a família da vítima, não há conhecimento do motivo que levou o agressor a atacar o feirante. Eles acreditam em um possível problema de saúde mental por parte do acusado.

Desenrolar do caso

Haja vista o feirante viver sozinho em Quixadá, a filha manifestou preocupação com sua segurança e o levou para passar alguns dias com ela em Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora. Depois de um tempo, o idoso voltou ao seu lar.

Segundo a filha, o suspeito vive em situação de rua e sonda os arredores de uma rodoviária do município. O local, de acordo com ela, é frequentado pelo pai, que comercializa produtos por lá.

“Fiquei realmente muito indignada com os socos, com a forma como ele fez. Estamos receosos que ele possa vir a fazer algo muito mais grave. Acredito que ele só não fez porque outras pessoas chegaram e impediram ele de fazer, mas [meu pai] está com medo de andar na cidade, como de costume, porque ele fica um tempo no sertão [zona rural do município] e um tempo na cidade”, desabafou a mulher.

Segundo o delegado do caso ao g1, o acusado não ficou preso por não ter sido levado em flagrante no dia da agressão. A fim de seguir com a investigação, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame de corpo de delito feito pelo feirante.