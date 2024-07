VÍDEO: Adolescente que fazia manobras perigosas bate em moto e mata piloto, na Zona Leste de SP

Adolescente que fazia manobras perigosas com menor na garupa bateu de frente contra moto e matou piloto, na Zona Leste de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que um adolescente de 17 anos, que fazia manobras perigosas em uma motocicleta, bateu de frente contra outra moto, na Vila Taquari, Zona Leste de São Paulo, matando o piloto de 31 anos. Além de não ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o menor ainda levava outro menino, de 14 anos, na garupa, ambos sem capacete (veja no vídeo abaixo).

O acidente ocorreu no último sábado (27). O vídeo começa mostrando os dois adolescentes, que apareciam na moto com a camisa levantada, sendo que o condutor pilotava em alta velocidade e fazendo manobras proibidas.

Na sequência, as imagens mostram quando outro motociclista, que seguia no sentido contrário da via, foi atingido de frente pelo adolescente. O homem ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, também na Zona Leste, mas teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade.

Os adolescentes sofreram lesões leves, mas o de 17 anos precisou de atendimento médico. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), assim que receber alta, ele será encaminhado à Vara de Infância e Juventude para a devida responsabilização pelo ato infracional.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 24° DP da Ponte Rasa.