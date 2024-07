Frio de -15º C congela animais na Patagônia argentina

Uma onda de frio incomum vinda da Antártida derrubou os termômetros no extremo sul do continente sul-americano, levando a temperaturas extremas de 15 graus negativos em algumas regiões, como a Patagônia argentina, segundo notícia publicada pelo G1.

Apesar de estarem acostumados ao frio, essa onda polar considerada incomum pelos meteorologistas fez com que patos morressem congelados nas lagoas e ovelhas ficassem presas entre camadas de neve, levando muitas a congelarem. O Exército foi acionado para levar alimentos para as pessoas que estão isoladas na região e para os animais.

A onda de frio fez com que o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SNM) entrasse em alerta amarelo, que aponta ‘risco de danos e interrupção das atividades diárias’.

Climatologistas esclareceram que a baixa temperatura deve-se ao ar frio que vem da Antártida e acreditam que as baixas temperaturas no sul do continente devem continuar durante todo o inverno. Eles não descartam que essa onda de frio extremo pode se repetir nas próximas semanas.

NO RS

No sul do Brasil, o frio também não passou despercebido e o dia amanheceu nesta terça-feira com temperaturas abaixo de zero como consequência da massa polar que atravessa o continente sul-americano.

As menores temperaturas no Rio Grande do Sul se deram nas cidades de Campanha, na Serra do Sudeste e na fronteira com o Uruguai. Em Pedras Altas, na Serra do Sudeste, a temperatura caiu para 4 graus abaixo de zero, de acordo com a Metsul.

As cidades gaúchas de Pinheiro Machado, Herval e Bagé registraram, respectivamente, -3,9ºC, -2,4º C e -2,2ºC, segundo a meteorologia.