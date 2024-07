Dois aviões colidem em solo no Aeroporto de Congonhas; vídeo mostra estragos em aeronave

Dois aviões de passageiros colidiram enquanto faziam manobras no pátio de taxiamento do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, no fim da tarde de segunda-feira (29). Um Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas foi atingido por um Airbus A319 da Latam. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os estragos em uma das aeronaves (assista abaixo). Por conta da batida, voos foram cancelados, mas não houve o registro de feridos.

A colisão ocorreu às 17h03, quando o avião da Gol se preparava para decolar com destino a Florianópolis, em Santa Catarina, com passageiros a bordo. Foi quando o avião da Latam, que tinha acabado de pousar vindo do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acabou batendo na cauda do Boeing 737.

O vídeo mostra que a aeronave da Gol foi a mais danificada, pois ficou com um buraco na parte inferior da fuselagem. Apesar do susto, as companhias aéreas fizeram o desembarque dos passageiros com segurança e todos escaparam ilesos.

A Gol destacou que aqueles que iam para Florianópolis foram acomodados em outro avião e seguiram viagem na sequência.

Já a Latam teve dois voos cancelados: LA3064 (São Paulo Congonhas - Curitiba) e o LA3069 (Curitiba - São Paulo Congonhas). A companhia ressaltou que ofereceu a devida assistência aos passageiros afetados e também que apura as causas da colisão.